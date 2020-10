Covid: sindacato Carabinieri Nsc, tutelare salute militari

(ANSA) – BOLOGNA, 20 OTT – Da un “esame della situazione

degli alloggi” dedicati ai Carabinieri nei diversi comandi allo

studio di nuove soluzioni da “proporre al Comando generale per

contribuire alla tutela del personale” dopo la nuova ondata di

contagi da Coronavirus. La segreteria regionale del Nuovo

Sindacato Carabinieri (Nsc) guidato da Armando De Angelis, come

spiega in una nota, è al lavoro per valutare misure a protezione

della salute dei militari in servizio in tutto il territorio

regionale. Tutto partendo dal numero di Carabinieri morti, da

inizio 2020, “una strage silenziosa di uomini e donne in divida

– conclude la nota – che ha già registrato 40 decessi”. (ANSA).



—

