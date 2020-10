Covid: sindaco Castrovillari chiude le strade della movida

(ANSA) – CASTROVILLARI, 22 OTT – Il sindaco di Castrovillari,

a prevenzione della pandemia da Covid, ha deciso di chiudere

alcune strade della movida cittadina. Stamani Mimmo Lo Polito ha

ordinato la “chiusura”, dal 23 ottobre al 13 novembre, di alcune

strade alle 21 del venerdì alle 5 del sabato e dalle 21 del

sabato alle 5 della domenica. Naturalmente è fatta salva –

riporta l’Ordinanza sindacale – la possibilità di accesso, e

deflusso, agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni

private ubicate sulle predette strade.

“Una scelta – ha sostenuto il sindaco – dettata

dall’importanza di preservare le persone dal rischio di

contagio, contemplata da quelle misure sanitarie urgenti in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

da covid che ci hanno messo in movimento, sin dall’inizio della

pandemia, cercando di accompagnare nel migliore dei modi

comportamenti e scelte dei cittadini anche con quei mezzi, messi

a disposizione dalle norme, per tutelare al massimo il diritto

alla salute di ciascuno. Una sfida, importante che richiede

comportamenti e rispetto responsabili diffusi e partecipati,

fondamentali per vincere le prove, in questo momento storico,

che detta la realtà. Per questo occorre buon senso e rispetto

delle regole nei diversi ambiti. La delicata situazione attuale,

affrontata con attenzione, – ha concluso Lo Polito – sarà

completamente disinnescata, bandendo, così, preoccupazioni e

paura”. (ANSA).



—

