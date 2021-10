Covid: sindaco Trieste, valuto ordinanza su assembramenti

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 30 OTT – “Sto valutando se è possibile”

emanare “un’ordinanza di divieto di assembramento”, perché “se

torniamo in zona gialla è un disastro per la città”. Lo ha

detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, a fronte

dell’aumento di contagi da Covid registrati in città, anche

collegati alle manifestazioni no Green pass.

“Sto valutando con gli uffici – ha puntualizzato – se il

sindaco, responsabile della salute dei cittadini, può fare

un’ordinanza” di questo tipo. Premesso il diritto di manifestare

garantito dalla Costituzione, ha aggiunto, “c’è il problema dei

contagi. Se posso farla, dunque, farò un’ordinanza di divieto di

assembramento”. Ma “devo verificare con gli uffici e la

Prefettura”. Dipiazza ha quindi reso noto di aver avuto un

incontro con il prefetto. “Non voglio che la mia città grazie a

queste manifestazioni vada in zona gialla – ha ribadito – perché

sarebbe un disastro per Trieste, l’economia e i giovani pensare

di chiudere tutto. Sarebbe una cosa folle, grazie a questi

personaggi che non hanno pensato a questo e che pensano solo a

essere no vax”. (ANSA).



