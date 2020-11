Covid: Spadafora, difficile riaperture sport a dicembre

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Non esistono le condizioni sanitarie

in questo momento per poter prevedere nel nuovo Dpcm, quello che

entrerà in vigore dopo il 4 dicembre, nuove aperture per quanto

riguarda lo sport. Capisco che sarà una sofferenza ulteriore per

tutto questo mondo ,però oggi non esistono le condizioni quindi

è bene prepararsi a una proroga di queste chiusure”: così il

ministro per le politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo

Spadafora ospite della puntata di questa sera di “Porta a Porta”

di cui è stata fornita una anticipazione.

“Naturalmente – ha aggiunto il ministro – questo vorrà dire

che aiuteremo questi settori anche per tutto il tempo ulteriore

in cui resteranno chiusi. Aiuti anche per i collaboratori

sportivi. Abbiamo già dato a queste figure le garanzie che

meritano, un bonus per marzo, aprile e maggio di 600 euro al

mese e lo stesso abbiamo fatto per il mese di giugno e da domani

mattina la società Sport e Salute erogherà il bonus per il mese

di novembre che questa volta è di 800 euro. E’ evidente – ha

proseguito il ministro – che questi lavoratori continueranno a

dicembre a non essere impiegati in queste strutture e noi

dovremo prevedere per loro altrettante misure anche a dicembre.

Ma oltre ai lavoratori il problema sono proprio la sopravvivenza

delle società e delle associazioni sportive che pagano affitti,

che pagano utenze, che hanno pagato spese di sanifcazione perché

pensavano di poter andare avanti e per questo noi abbiamo in

legge di stabilità incentivato il fondo perduto a tutte queste

asd e ssd di tutta Italia per poter sopperire a queste spese”.

“Io credo – ha aggiunto – che tutte le realtà che abbiamo

chiuso con l’ultimo Dpcm, non solo palestre e piscine,resteranno

chiuse anche a dicembre. Non possiamo ripetere l’effetto che

abbiamo avuto in estate, dove prima dell’estate pensavamo di

aver superato. Anche se tra 2 settimane i dati dovessero essere

migliori perché saranno il frutto, gli effetti delle decisioni

misure prese, dobbiamo però superare l’inverno, facendo

sacrifici”. (ANSA).



—

