Covid: Spadafora, ecco norme più stringenti per le palestre

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Il Dipartimento per lo Sport ha

emanato il nuovo protocollo attuativo delle “Linee guida per

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, che

aggiorna quelle dello scorso 19 maggio, e che introduce norme

più stringenti. Lo annuncia il ministro Vincenzo Spadafora. “Il

mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per

garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori,

come avvenuto finora e anche di più”, afferma il ministro.

(ANSA).



—

