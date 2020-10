Covid: stabile la crescita in Calabria, +18 positivi

(ANSA) – CATANZARO, 02 OTT – E’ una crescita stabile quella

delle positività al coronavirus in Calabria. Oggi ne sono

segnalate 18, una in più rispetto al giorno prima, con 1.742

tamponi processati. I casi totali dall’inizio della pandemia

salgono a 2.020 con 203.282 tamponi fatti, mentre quelli attivi

sono 538 (+1) per effetto di 17 nuove guarigioni che portano il

totale a 1.382. Calano da 2 a 1 le persone ricoverate in

rianimazione, mentre quelle nei reparti sono 34 (+2). Altre 503

persone sono in isolamento domiciliare. Le vittime sono 100. A

Cosenza oggi registrano quattro nuovi casi di cui tre da

rientri. A Catanzaro si registrano 7 nuovi positivi da contact

tracing. Reggio Calabria, invece, comunica 5 nuovi positivi di

cui 4 da contact tracing e 1 migrante mentre Vibo Valentia ne

comunica 2.

Territorialmente, i casi positivi da inizio pandemia sono

distribuiti a: Catanzaro 13 in reparto; 1 in terapia intensiva;

78 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti. Cosenza

10 in reparto; 120 in isolamento domiciliare; 492 guariti; 36

deceduti. Reggio Calabria 5 in reparto; 101 in isolamento

domiciliare; 341 guariti; 19 deceduti. Crotone 6 in isolamento

domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 6 in

reparto; 27 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero 283.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate

sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro

presenza sul territorio regionale sono in totale 1.557. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte