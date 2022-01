Covid: studenti bloccati a Malta rientrano in Molise

Condividi l'articolo

(ANSA) – TERMOLI, 05 GEN – Rientrati in Molise gli

studenti delle scuole superiori di Termoli, Larino e Campobasso

rimasti bloccati a Natale e Capodanno a Malta a causa della

positività al Covid di alcuni il giorno della partenza per il

rientro a casa. Il gruppo, tra cui i sette ragazzi dell’Istituto

Tiberio di Termoli, è sbarcato ieri sera all’aeroporto di

Pescara.

I giovani si trovavano sull’isola per l’Erasmus e il 22

dicembre scorso sarebbero dovuti rientrare in Italia. A seguito

di un tampone prima della partenza, per alcuni il risultato è

stato positivo. Durante il Natale gli studenti sono stati sempre

seguiti dai docenti della scuola superiore di Termoli che, con

video e contatti continui tra cui anche un brindisi on line, non

li hanno mai lasciati soli. Ieri, sottoposti a tampone

molecolare, sono risultati tutti negativi e, quindi, sono

partiti con l’aereo per fare ritorno in Molise. Il viaggio è

andato bene e, nonostante un po’ provati dalla esperienza, sono

felicissimi di riabbracciare le loro famiglie e gli amici.

“E’ stata una situazione molto complicata – spiega la

Dirigente del Boccardi Tiberio, Concetta Cimmino. I nostri

ragazzi sono stati costretti a passare le festività lontani

dalla famiglia e dagli affetti. Il nostro Istituto, però, ha

agito come una vera e propria comunità. Abbiamo avuto contatti

costanti con loro, ci siamo scritti, parlati e, quando

necessario, li abbiamo incoraggiati e sostenuti. Abbiamo

realizzato due video chat augurali con tutti i docenti e gli

studenti: uno la vigilia di Natale e l’altro a Capodanno. Non

potevamo lasciarli soli – conclude ringraziando le autorità –

:”l’Ambasciata italiana a Malta sempre vicina alle esigenze

degli studenti. E un pensiero finale voglio dedicarlo a loro:

vogliamo abbracciarvi presto”. (ANSA).



