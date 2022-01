Covid, su Twitter bollino rosso contro le fake news

Condividi l'articolo

Twitter prova a limitare le informazioni false sul Covid-19: arriva l’etichetta ‘Fuorviante’ che contraddistingue, spiega la società, “i contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli e possono comportare un rischio significativo di danni come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica”.

In questa descrizione rientrano tutti i post ingannevoli in merito alla natura del virus che causa il Covid; all’efficacia o alla sicurezza di misure preventive, terapie o altre precauzioni volte a mitigare o curare la malattia; a regolamenti ufficiali, restrizioni o esenzioni relative alle avvertenze sanitarie; o alla diffusione del virus o al rischio di infezione o decesso associato al Covid. A seconda delle circostanze, la piattaforma potrà anche aggiungere all’etichetta un link con una spiegazione che rimanda alle istituzioni e alle spiegazioni scientifiche. Qualora un tweet verrà identificato come fuorviante, verrà corredato dal messaggio di avvertimento, ne verrà ridotta la visibilità, saranno disattivati i ‘mi piace’ e i ‘retweet’ per non renderlo virale. In caso di reiterazione del comportamento da parte di un profilo e dell’accumulo di più avvisi da parte di Twitter, scatteranno sospensioni più o meno prolungate dell’account.

(ANSA).



