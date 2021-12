Covid: Svezia, obbligo di green pass anche dai Paesi scandinavi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – La Svezia estende l’obbligo del Pass

anche ai viaggiatori provenienti da Norvegia, Finlandia,

Danimarca e Islanda che finora erano esentati. Lo riportano i

media internazionali sottolineando che il ministro degli affari

sociali svedese, Lena Hallengren, ha incoraggiato tutti i

viaggiatori a sottoporsi al test per il coronavirus

all’ingresso.

“La diffusione del contagio √® in forte aumento. La nuova

variante del virus Omicron rende difficile prevedere la

diffusione dell’infezione in futuro”, ha affermato.

Finora, il governo svedese non ha fatto ricorso a blocchi o

strette durante la pandemia, puntando sulla responsabilità

individuale. (ANSA).



