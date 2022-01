Covid: Taiwan prepara misure più stringenti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Il governo di Taiwan si prepara ad

irrigidire le misure anti Covid alla luce di un aumento dei

contagi interni dovuti alla variante Omicron.

Per mesi l’isola non ha registrato nuovi casi interni del

virus, ma dall’inizio di gennaio le infezioni stanno salendo

soprattutto a causa di un focolaio che ha colpito il personale

dell’aeroporto di Taoyuan (nord), contagiato da passeggeri in

arrivo infetti. Ieri sera le autorità hanno registrato 60 nuovi

casi in uno stabilimento vicino all’aeroporto su un totale di

1.000 tamponi.

Anche se questo focolaio non ha provocato decessi o malati

gravi, ha detto il premier Su Tseng-chang, è necessario adottare

misure per evitare di appesantire il sistema sanitario.

Le nuove restrizioni includeranno il divieto di mangiare e

bere sui mezzi pubblici e limiti al numero di persone che

visitano i templi in vista delle festività del capodanno lunare

che inizieranno a fine mese. Inoltre, sarà aumentato il numero

di tamponi per raggiungere il maggior numero di contatti

possibile. (ANSA).



