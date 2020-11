Covid: Teatro Massimo di Palermo, 17 coristi positivi

(ANSA) – PALERMO, 27 NOV – Sono 17 i coristi del Teatro

Massimo di Palermo risultati positivi al Covid 19. Lo conferma

all’ANSA il sovrintendente dell’ente lirico Francesco Giambrone.

“Immediatamente sono stati disposti i tamponi per l’orchestra e

per tutti i dipendenti del teatro. “Gli esami vengono effettuati

regolarmente tra il personale e gli artisti, anche per questo

sono stati intercettati i 17 positivi tra i componenti del coro.

Inoltre, ogni volta che si fanno le prove gli ambienti sono

sottoposti a sanificazione”, fanno sapere dall’ufficio stampa

del Teatro (ANSA).



—

