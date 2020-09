Covid: test per ingresso in Sardegna, esclusi i politici

(ANSA) – CAGLIARI, 10 SET – Potrebbe essere firmata in

giornata per entrare in vigore sabato la nuova ordinanza

restrittiva con cui il governatore Christina Solinas intende

chiedere certificati di negatività al Covid ai passeggeri in

ingresso nell’Isola e prescriverà l’obbligo di indossare le

mascherine h24 anche all’aperto dove c’è il rischio di

assembramenti. La novità è l’esclusione di alcune categorie: gli

equipaggi e il personale viaggiante di navi e aerei e chi svolge

funzioni pubbliche elettive e istituzionali.

In attesa del varo emergono alcuni particolari sui contenuti

del provvedimento, che rimandano alle norme annunciate tre mesi

fa, prima della fine del lockdown, quando Solinas aveva proposto

l’introduzione del passaporto sanitario, soluzione che aveva

suscitato tante polemiche ed era stata poi abbandonata perché

giudicata anticostituzionale dal governo.

Nell’ordinanza non ancora firmata è previsto che chi intende

entrare in Sardegna dovrà esibire all’imbarco l’esito negativo

di un test sierologico, molecolare o antigenico rapido eseguito

non oltre 48 ore dalla partenza. In alternativa, i passeggeri

potranno compilare l’autocertificazione dell’avvenuto test, ma

dovranno indicare il tipo, la data e la struttura dove è stato

effettuato. I passeggeri che sbarcano senza la necessaria

certificazione, accettano di sottoporsi a test molecolare o

antigenico con tampone entro 48 ore dall’arrivo in Sardegna.

Nessun test invece per gli equipaggi e il personale viaggiante

di navi e aerei e per chi svolge funzioni pubbliche elettive e

istituzionali. Restano obbligatorie tutte le altre misure

vigenti, compresa la registrazione prima dell’imbarco nel sito

della Regione o attraverso la app Sardegna sicura.

Giro di vite anche sull’uso delle mascherine: l’obbligo di

indossarle sarà h24 in tutti gli ambienti chiusi o aperti dove

non sia possibile garantire la distanza di un metro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte