Covid: test veloci in farmacia sold out a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 19 OTT – Boom di prenotazioni per i test

sierologici rapidi nelle farmacie di Bologna. Nel primo giorno

dello screening, dedicato a studenti (0-18 anni), familiari e

iscritti all’Università assistiti in Emilia-Romagna, molte hanno

già registrato il pieno di richieste almeno per le prossime due

settimane. “I primi posti liberi sono il 4 novembre – spiega

Alessia Scaramelli della Farmacia Alberani di via Farini –

Riusciamo a eseguire un test ogni 30 minuti circa”. “È stata una

risposta eccezionale – prosegue Elisa Tassi, titolare Farmacia

del Porto in via Marconi – Riceviamo su appuntamento, le

richieste sono iniziate la settimana scorsa. Questa mattina il

secondo test lo abbiamo fatto a un bimbo di 4 anni accompagnato

dalla mamma”.

In regione, secondo le prime stime di Federfarma E-R,

l’adesione è stata altissima: hanno aderito circa 800 farmacie

con un boom di prenotazioni. Si stima inoltre, al ribasso, che

solo nella prima giornata saranno tra gli 8 e i 10.000 i test

effettuati.

Ad oggi questo screening gratuito in farmacia si rivolge a un

target molto preciso: alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni

che frequentano la scuola secondaria superiore) e loro

conviventi, ma anche studenti universitari col medico curante in

regione. L’esecuzione del test avviene su appuntamento e avviene

con autoprelievo (pungidito). Il risultato arriva in 15 minuti.

In caso di positività al test, il cittadino viene contattato dai

Dipartimenti di Sanità Pubblica aziendali per eseguire il

tampone nasofaringeo che potrà rilevare l’eventuale presenza del

virus. Ciò consente di individuare le persone che hanno

contratto il virus e sono asintomatiche e conseguentemente di

impedire la nascita di focolai di Covid-19. (ANSA).



—

