Covid: Thoeni, restrizioni al massimo piuttosto che chiudere

(ANSA) – BOLZANO, 17 NOV – L’aumento dei contagi nella

provincia di Bolzano e Trento? “Sono preoccupato, siamo vicini

alla stagione invernale, e dopo quello che abbiamo passato

l’anno scorso, diventerebbe tutto molto più complicato”. A

parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, Gustav

Thoeni, albergatore ed ex campione di sci.

“Infatti siamo preoccupati, se non possiamo aprire o la gente

non può venire sarebbe un bel problema, speriamo di poter tenere

aperto. Meglio restrizioni al massimo piuttosto che le

chiusure”. Thoeni, vaccinato e in attesa della terza dose, non

si sa spiegare il basso tasso di vaccinati in Alto Adige. “Non

ne ho idea, sono meravigliato anche io”. Il lockdown solo per i

non vaccinati in Austria non convince Thoeni. “Mi sembra strano

– ha detto Thoeni a Rai Radio1 – ma anche loro sono preoccupati

di perdere la stagione invernale. Meglio comunque le restrizioni

che eventuali chiusure”. “Sugli impianti non c’è un grande

rischio contagio, giusto alla risalita, il problema semmai è più

nei locali chiusi”, afferma. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte