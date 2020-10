Covid: titolare palestra si incatena, “chiudo per ignoranza”

(ANSA) – LANCIANO, 26 OTT – Contro le chiusure delle palestre

a seguito del Dcpm anti covid è scattata oggi la protesta

pacifica del titolare della Sport e Fitness a Castel Frentano

(Chieti): si è incatenato le mani a un paletto davanti al suo

centro sportivo. “Chiuso per ignoranza. Basta”; questo il

cartello che Vicenzo Di Rado, 49 anni, di Lanciano, si è appeso

al petto. La stessa palestra, che gestisce unitamente alla

moglie istruttrice, l’uomo l’ha tenuta aperta a Lanciano per

lungo tempo, ma negli anni scorsi l’ha trasferita nella

confinante Castel Frentano. Di Rado è uno dei più noti sportivi

di Lanciano e in oltre 25 anni di attività ha anche svolto

atletica e allentato diverse società di calcio. La sua

provocazione è stata accolta da tutti gli altri proprietari di

palestre e centri sportivi di Lanciano e comuni limitrofi che si

ritroveranno a manifestare giovedì mattina, alle 11, in piazza

Plebiscito a Lanciano. Anche molti clienti appoggeranno la

protesta. “E’ una protesta pacifica e civile, che non appartiene

solo a gruppi violenti, contro la scelta del Governo – dice

Vicenzo Di Rado. Dopo il diploma Isef lavoro da decenni nello

sport e ora ho deciso di reagire. Il nostro settore non è meno

importante di altri. È sbagliato quello che hanno stabilito,

visto che abbiamo speso tanto per adeguarci alle norme. Una

presa in giro. Bisognava fare più prevenzione nella seconda

fase. La gente circola e si contagia, però pagano sempre le

stesse categorie – aggiunge Di Rado. O ci si ferma tutti o

nessuno”. (ANSA)

