Covid: Toti, Liguria da domani in zona gialla,serve prudenza

(ANSA) – GENOVA, 19 DIC – “Da domani la Liguria entra in zona

gialla per la crescita dei principali indicatori della pandemia,

un segnale da non sottovalutare, raccomando grande prudenza e

attenzione. Di fatto a livello pratico cambia poco, bisogna però

ritornare a un uso corretto della mascherina all’aperto e non

dimenticare di lavare le mani frequentemente, oltre al

distanziamento fisico”. Lo dice il presidente di Regione Liguria

e assessore alla sanità Giovanni Toti in una nota.

In particolare crescono i parametri relativi a ospedalizzazioni

e incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, con le terapie

intensive che risultano in Liguria al 13,7%, e le aree mediche

non critiche al 17,6%, comunque distanti dalla zona arancione.

Il presidente Toti ricorda ancora che il Covid in Liguria non in

tutte le province viaggia allo stesso modo: in particolare a

Imperia dove il dato dei nuovi positivi è a quota 245, molto al

di sopra delle altre zone del territorio, a causa della vicina

Costa Azzurra.

“L’importante – aggiunge Toti – è continuare a vaccinare e

estendere le vaccinazioni il più possibile. Questo unito alla

chiusura delle scuole per le vacanze natalizie ci auguriamo

possa aiutarci a invertire la curva dei contagi”. (ANSA).



—

