Covid: tre decessi ma contagi ancora in calo in Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 23 LUG – Altri tre decessi in Sardegna

dove si registrano 1555 ulteriori casi confermati di positività

al Covid (di cui 1469 diagnosticati da antigenico) rispetto ai

1.855 dell’ultima rilevazione. Sono stati processati in totale,

fra molecolari e antigenici, 7666 tamponi con un tasso di

positività del 2%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (

+2 ) mentre resta invariato il numero di quelli in area medica

(188). Sono 39918 i casi di isolamento domiciliare (+51).

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte