Covid: Trivulzio, incidenza positivi su tamponi sotto 0,5%

(ANSA) – MILANO, 26 NOV – L’incidenza “del numero di positivi

sui tamponi effettuati” tra ospiti e pazienti del Pio Albergo

Trivulzio di Milano “è dello 0,49%”. Lo segnala lo stesso

istituto nell’ultimo bollettino che riporta i controlli

effettuati nella settimana dal 17 al 23 novembre e spiegando

anche che il dato del “numero di positivi sui tamponi

effettuati” tra il personale “è dello 0,41%”.

In particolare, nell’ultima tranche di esami sono stati

effettuati oltre 400 tamponi sugli oltre 600 tra pazienti e

ospiti presenti e sono stati accertati solo due casi di positivi

asintomatici. Dal 17 al 23 novembre, comunica ancora l’istituto, “sono stati eseguiti 28 tamponi, di cui 24 a personale sanitario

e 4 a personale non sanitario” e solo una persona è risultata

positiva.

Rispetto “alla pregressa attività di screening – spiega

ancora il Trivulzio – si segnala l’introduzione della

possibilità di svolgimento della diagnostica attraverso test

antigenico, cosiddetto ‘tampone rapido”, di cui questo istituto

vanta già la disponibilità in ragione delle prime consegne

ricevute nei giorni scorsi”. (ANSA).



