Covid: truffa da 440 milioni su misure sostegno, 78 indagati

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 31 GEN – Soldi stanziati dallo Stato per

aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della

pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani di

professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano

diritto. E’ la maxifrode scoperta dalla Guardia di finanza in

un’indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni.

Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 le misure

cautelari emesse dal gip, mentre è di 440 milioni l’importo

complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la

creazione e la commercializzazione di falsi crediti d’imposta.

In corso anche decine di perquisizioni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte