Covid: Uil Bologna fa drive-trough per tamponi ai Rider

(ANSA) – BOLOGNA, 27 NOV – Un ‘drive through’ dedicato ai

Rider – i ciclofattorini che consegnano alimenti e ogni genere

di prodotti in paesi e città ad ogni ora del giorno – in cui

sottoporsi ad un tampone antigenico, rapido e gratuito, a

contrasto della diffusione del Coronavirus. A metterlo a

disposizione, a tutela della sicurezza dei fattorini su due

ruote è la Uil Emilia-Romagna che in mattinata, davanti al

Teatro Testoni di Bologna, in via Matteotti, ha accolto i

lavoratori che hanno scelto di effettuare il test.

“Il nostro staff – ha detto il segretario della Uil

Emilia-Romagna e Bologna, Giuliano Zignani- sta facendo i

tamponi con l’Asl. Nel caso si trovi qualcuno di positivo,

questo farà il tampone molecolare. Stiamo ottenendo due

obiettivi: dimostrare alle piattaforme che con pochi euro si

può garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei

cittadini e dall’altra parte cominciare a dire anche alla

struttura pubblica che questo lavoro, questo screening è ora

che lo comincino a fare anche loro. Questi – ha argomentato –

sono lavoratori esposti più di altri, entrano nelle abitazioni

ed ed è il caso che la struttura pubblica, la prossima settimana

riesca a recuperare quello che non è stato fatto. Nel caso non

si faccia noi continueremo anche la prossima settimana: è una

lavoro utile per i lavoratori che e per i cittadini stessi”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte