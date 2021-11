Covid: un altro giocatore positivo al Bayern, è Choupo-Moting

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Un altro giocatore del Bayern Monaco,

Eric Maxim Choupo-Moting, è risultato positivo al Covid, in

seguito ai test di routine effettuati. Lo ha reso noto il club

bavarese, informando che il giocatore camerunese sta bene, “viste le circostanze”, ed è in quarantena a casa. Di recente,

anche Niklas Suele e Josip Stanisic sono stati infettati.

Insieme a Serge Gnabry, Jamal Musiala e Michael Cuisance,

Choupo-Moting è uno dei quattro atleti che hanno dovuto andare

in quarantena domenica scorsa – Joshua Kimmich lo aveva già

fatto giorni prima – perchè ancora non vaccinati. La società

aveva deciso di non stare a guardare, dicendosi pronta a

tagliare loro lo stipendio. Il caso del nazionale Kimmich, che

aveva detti di aver scelto di non farsi vaccinare per “motivi

personali”, ha acceso il dibattito in Germania, che sta

affrontando una nuova ondata di epidemia da Covid-19.

Secondo il sito di ‘Kicker’, Musiala e Gnabry si sarebbero

nel frattempo sottoposti all’iniezione, mentre Kimmich e

Cuisance sarebbero intenzionati a farlo. Nessuno di loro ha

partecipato alla partita di Champions League di ieri sera in

casa della Dynamo Kiev, vinta 2-1 dai bavaresi già qualificati

agli ottavi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte