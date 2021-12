Covid, un caso di positività nel Como

Condividi l'articolo

(ANSA) – COMO, 21 DIC – C’è un’altra squadra di Serie B alle

prese con il Covid. Infatti è stato riscontrato un caso di

positività in un “membro del gruppo squadra” del Como. Lo ha

reso noto la società, precisando che la positività è stata

rilevata a seguito di un controllo precauzionale effettuato

domenica scorsa .

“Nella giornata di oggi, come da protocollo, tutti i membri del

gruppo squadra sono stati sottoposti al test antigenico, che non

ha rilevato nessuna ulteriore positività – si legge nella nota –

La squadra ha quindi ripreso gli allenamenti in vista della

trasferta a Cremona”. “Lo staff sanitario del Como 1907 –

conclude il comunicato – è in costante contatto con l’ATS

Insubria al fine di rispettare tutte le procedure necessarie ad

un corretto proseguimento delle attività”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte