Covid: Usa, oltre un milione di casi in 5 giorni

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre un milione di casi di coronavirus nei primi cinque giorni di dicembre e nella giornata di ieri il numero dei nuovi contagi ha superato quota 200mila per il quarto giorno consecutivo: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo quanto riporta la Cnn.

Intanto è partito a Mosca il programma russo di vaccinazioni anti-Covid, con il vaccino Sputnik V registrato ad agosto. Secondo quanto riporta la Bbc, migliaia di persone sono già in lista per ricevere questo weekend la prima delle due dosi: il governo darà la precedenza alle persone più a rischio, come gli operatori sanitari, gli addetti ai servizi sociali e il personale scolastico.

