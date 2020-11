Covid: Usa, ‘rischio 2000 morti al giorno entro Natale’

(ANSA) – NEW YORK, 18 NOV – I medici della task force per il

coronavirus della Casa Bianca hanno avvertito il vice presidente

Mike Pence del rischio che negli Usa si registri una media di

1.500 morti al giorno già la prossima settimana e 2.000 decessi

al giorno entro Natale. Questo se non verranno adottate nuove

restrizioni. Lo hanno rivelato a Cbs News da due alti funzionari

dell’amministrazione Usa.

Gli esperti hanno detto che la situazione del covid è

disastrosa e sta peggiorando. Inoltre sono preoccupati per il

fatto che i picchi previsti causeranno un’invasione degli

ospedali e costringeranno gli Stati Uniti a tornare alla

frenetica fase iniziale della pandemia. Per evitare che ciò

accada, i medici hanno raccomandato la chiusura dei bar e lo

stop al servizio all’interno per i ristoranti. Le scuole invece

possono rimanere aperte perché i dati mostrano che i tassi di

contagio sono bassi. (ANSA).



