Covid: Vaia, non disorientare, Paese ha bisogno di coesione

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – “Siamo un esercito in campo:

cittadini, ricercatori, clinici, media, politica. Un esercito

che combatte una guerra contro un nemico subdolo e prepotente

fino alla letalità con i più fragili. In nome loro, per salvare

quante più vite umane mi permetto di chiedere ancora una volta:

non è il tempo delle recriminazioni e del ‘Io l’avevo detto’.

Facciamo, tutti, un passo indietro”. E’ l’appello del direttore

sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. “Riprendiamo lo

spirito patriottico del lockdown – aggiunge – e insieme, senza

scoraggiarci e senza paura, ma con la forza di chi ci crede e

non si abbatte combattiamo la battaglia finale. Abbiamo le armi

giuste. Lo Spallanzani c’è. Ce la faremo! Il Paese non può

essere disorientato, né dagli scienziati né dai politici, con

messaggi diversi all’opinione pubblica – sottolinea Vaia -.

L’Italia oggi ha bisogno di coesione. Bisogna combattere tutti

insieme la battaglia al Covid”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte