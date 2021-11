Covid: Vaia, obiettivo è uscire da emergenza entro fine anno

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “Abbiamo un obiettivo ambizioso:

uscire dall’emergenza entro fine anno. Questo lo possiamo fare

spingendo sulla terza dose e sull’ampliamento dell’obbligo

vaccinale alle fasce di popolazione che hanno contatti con il

pubblico. Stamattina anche io ho fatto la terza dose. Ciascuno

di noi deve dare l’esempio”. Così il direttore dello Spallanzani

di Roma, Francesco Vaia.

“E’ giusto fare la terza dose perché ci protegge e aumenta

la nostra capacità immunitaria di oltre il 50%” spiega Vaia

sottolineando “Il nostro obiettivo non è come trascorreremo il Natale ma

uscire dall’emergenza entro fine anno. E questo possiamo farlo,

appunto, spingendo sull’obbligo vaccinale per alcune categorie e

sulla terza dose. Accanto a questo – aggiunge – bisogna

difendere lo strumento vaccino rendendolo più performante, e

quindi più efficace a quello che sta accadendo, penso alle

future varianti. Il virus non sparirà, ma già oggi è endemico.

Quindi occorre per l’anno prossimo avere vaccini rieditati e

aggiornati così come avviene per l’influenza”, (ANSA).



—

