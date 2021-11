Covid, variante Omicron, Israele chiude le sue frontiere. In Australia 2 casi provenienti dal Sudafrica

Condividi l'articolo

L’Australia ha reso noto di aver diagnosticato due contagi della variante Omicron del virus del Covid-19 su passeggeri provenienti dal Sudafrica.

Israele ha deciso di chiudere completamente le sue frontiere per prevenire l’arrivo di persone contagiate dalla variante Omicron del virus del Covid-19, dopo aver annunciato ieri l’interruzione dei voli dall’estero, si apprende da fonti ufficiali.

Il Giappone aggiunge altri tre Paesi africani alla lista delle nazioni per le quali da sabato è scattato l’obbligo di quarantena, dopo la scoperta della nuova variante del Covid-19, originata in Sudafrica. I Paesi sono il Mozambico, il Malawi e lo Zambia, e si vanno ad aggiungere a Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Zimbabwe, oltre allo stesso Sudafrica. “Il governo risponde con urgenza al rischio di espansione del virus, e faremo quanto in nostro potere per controllare al meglio le frontiere”, ha detto il premier nipponico Fumio Kishida. I viaggiatori che provengono dai nove Paesi saranno sottoposti a un periodo di 10 giorni di quarantena in strutture predisposte dalle autorità sanitarie, durante i quali saranno eseguiti tre tamponi: al terzo e al sesto giorno e al termine dell’isolamento.

“La nuova variante Omicron del coronavirus provoca una malattia leggera senza sintomi importanti“, ha detto, ripresa da diversi media, Angelique Coetzee, presidente della Associazione dei medici del Sudafrica.

