Covid: Veneto, 10.484 nuovi positivi e 46 morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – VENEZIA, 04 FEB – Scende nuovamente oggi il numero

dei contagiati Covid in Veneto. Sono 10.484 i nuovi positivi

nelle ultime 24 ore e si contano 46 decessi. Il totale delle

persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia è pari a

1.203.728, quello delle vittime 13.310. Lo riferisce il

bollettino della Regione. Continua a diminuire il numero degli

attuali positivi: sono 192.175 le persone in isolamento. In calo

il dato dei ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 1.760, e

delle terapie intensive, 158. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte