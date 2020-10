Covid: Veneto, +2.697 contagi e 12 morti in 24 ore

(ANSA) – VENEZIA, 31 OTT – Continuano a crescere a ritmo

preoccupante i casi di Covid in Veneto, che oggi registra 2.697

contagi più di ieri, per un totale di 56.953 infetti dall’inizio

dell’emergenza. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 12 vittime, che

portano il dato complessivo a 2.4.01.

La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in

costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie

intensive, dove ora si trovano 127 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 908 (+31). I soggetti

attualmente positivi sono 29.179 (+2.632). (ANSA).



—

