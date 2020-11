Covid: Veneto, + 3.498 contagi, 83 morti

(ANSA) – VENEZIA, 28 NOV – Curva dei contagi Covid in

crescita costante in Veneto. Oggi i nuovi casi positivi sono

3.498 (ieri la crescita era stata di 3.418), per un totale

dall’inizio dell’epidemia che raggiunge 140.972 infetti

(compresi i decessi e i guariti). Lo riferisce il bollettino

quotidiano della Regione.

Il report segnala anche un’impennata dei morti, 83 in più

rispetto a ieri, per un dato complessivo di 3.644.

Anche la pressione sugli ospedali non deflette: in area

medica sono ricoverati oggi 2.592 malati Covid (+16), e tornano

a salire anche le terapie intensive, dove sono ricoverati 328

pazienti (+7). I soggetti attualmente positivi sono 78.572 (+

1.684). (ANSA).



