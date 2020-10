(ANSA) – VENEZIA, 22 OTT – Un altro forte balzo in avanti dei

contagi Covid in Veneto, che da ieri registra 1.325 positivi in

più. La regione sfiora adesso la soglia psicologica dei 40.000

infetti: sono ad oggi 39.590. Ci sono anche 19 morti in più, per

un dato complessivo di 2.301 vittime (tra ospedali e case di

riposo) dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino

della Regione. (ANSA).



