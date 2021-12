Condividi l'articolo

(ANSA) – VENEZIA, 30 DIC – I contagi da Covid segnano un

altro record in Veneto, 10.376 in sole 24 ore. Lo riporta in

bollettino della Regione. Il totale dei contagiati da inizio

pandemia si attesta a 636.695. Si contano anche 7 decessi, che

portano il dato complessivo delle vittime a 12.365. Meno

preoccupanti i dati sul fronte ospedaliero: sono 1.266 i

ricoverati in area medica (-24), e 193 quelli in terapia

intensiva (+3). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte