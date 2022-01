Covid: Veneto, record oltre 16mila i nuovi positivi

Condividi l'articolo

(ANSA) – VENEZIA, 04 GEN – Sono 16.602, nuovo record della

regione, i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in

Veneto e 28 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il rialzo dei casi si deve anche all’aumento dell’attività di

tracciamento, con oltre 153.227 tamponi fatti ieri. Il totale

degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 686.879, quello

delle vittime a 12.445. Le persone attualmente positive sono

124.359. Pesante ormai la situazione ospedaliera: i malati Covid

ricoverati in area medica salgono a 1.366 (+50), e 209 (+9)

quelli in terapia intensiva, per un totale di aumento

giornaliero di 59. (ANSA).



—

