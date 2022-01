Covid: Veneto, scende ancora curva contagi (+18.998)

Condividi l'articolo

(ANSA) – VENEZIA, 27 GEN – Scende ancora la curva dei contagi

da Coronavirus in Veneto, con 18.998 nuovi casi nella ultime 24

ore, che portano il totale a 1.102.848. L’incidenza su 161.180

tamponi è dell’11,78%.

Il bollettino regionale segnala altre 22 vittime, con il

totale a 13.066 da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono

262.481, 2.923 in più nelle 24 ore.

Cala infine anche la pressione ospedaliera, con 1.847

ricoveri in area medica (-7) e 185 in terapia intensiva (-4).

(ANSA).



