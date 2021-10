Covid: Veneto, scende curva contagi (+381), una vittima

Condividi l'articolo









(ANSA) – VENEZIA, 22 OTT – Scende leggermente la curva dei

contagi in Veneto, ma crescono i dati sui ricoveri e gli attuali

positivi, secondo i bollettino regionale. Sono 381 i nuovi casi

nelle ultime 24 ore, con il totale a 476.420; si conta anche una

vittima, che porta il totale a 11.815.

I malati in cura sorpassano quota novemila (9.053), con una

crescita di 88 rispetto a ieri. Crescono anche i ricoveri in

area non critica, che sono 209 (+13), con 30 pazienti (-3) in

terapia intensiva. (ANSA).



