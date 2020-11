Covid: Venezia; grido allarme, ‘il commercio muore’

(ANSA) – VENEZIA, 11 NOV – Gondole ferme, ormeggiate, e file

di serrande abbassate. Un video reportage realizzato dal

videomaker veneziano Andrea Rizzo con l’associazione cittadina

Venessia.com documenta la situazione in cui versano le attività

economiche del centro storico veneziano e lanciare un grido

d’allarme. La giornata non è stata scelta a caso, domani ricorre

il primo anniversario dall’acqua alta eccezionale di 187

centimetri che mise in ginocchio il centro storico lagunare. Da

San Marco a Rialto fino a Cannergio sono numerosi i negozi

chiusi ripresi e così i locali, bar e ristoranti, mentre tra chi

ha ancora le serrande alzate si leggono cartelli di svendite e

di “cedesi attività”. In un città che vive prevalentemente di

turismo molti si sono fermati e altri si stanno fermando a causa

dell’emergenza sanitaria che ha inferto un altro duro colpo dopo

l’acqua alta eccezionale del 12 novembre. Gli operatori

intervistati sono il gondoliere Diego Redolfi, i ristoratori

Simone Poli del ristorante “Ai mercanti” ed Eligio Paties del “Do Forni”, l’albergatore Stefano Masserini, il venditore di

sigarette elettroniche Federico Arcudi, Manuel Tiffi e Matteo

Secchi di Venessia.com. “In questo momento, di fatto, Venezia è

in lockdown economico – dice il gondoliere – Palazzo Ducale è

chiuso, bar e ristoranti chiusi alle 18, è impossibile fare

turismo in queste condizioni”. “Purtroppo Venezia rispetto a

tutte le altre città d’Italia – spiega Simone Poli – ha avuto un

prima grande problema che è stata l’acqua alta di un anno fa che

ci ha messo in ginocchio, la più alta di tutta la storia. Poi

abbiamo iniziato con il Covid a marzo che ci ha fatto chiudere

tutte le attività e adesso la terza mazzata: dobbiamo lavorare

fino alle 18 e purtroppo gli incassi sono ridotti del 70-80% con

la città completamente vuota. Non so se andremo avanti per molto

così”. Parole amare anche dai ristoratori. “Rimaniamo aperti per

onor di cronaca, per far vedere che questa città è ancora viva e

non muore – commenta Paties – ma se continua così muore da

sola”. “La situazione si può definire drammatica” dice Secchi.

“Nessuno si salva questa volta – conclude Tiffi – le attività di

Venezia si stanno sgretolando”. (ANSA).



—

