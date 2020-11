Covid: Viale,ben venga fascia arancione E-R, non è sconfitta

(ANSA) – BOLOGNA, 13 NOV – Alla luce di una crescita “lenta”

ma continua della curva epidemiologica per cui “anche il nostro

eccellente sistema sanitario non può reggere in eterno questo

tipo di urto, ben venga che ci abbiano messo in zona arancione:

questa non deve essere letta come una sconfitta ma come una

presa di coscienza rispetto a un problema che è assolutamente

importante e se il passaggio in zona arancione migliorerà i

nostri comportamenti, ben venga la zona arancione”. Lo ha detto

intervenendo in diretta Facebook al financo dell’assessore

regionale alla Sanità, il professor Pierluigi Viale, primario

dell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico

Sant’Orsola, commentando il passaggio dell’Emilia-Romagna in

fascia arancione da domenica.

“Sicuramente – ha osservato riferendosi alla diffusione del

Coronavirus in regione – il razzo ha perso un po’ di velocità e

quindi la curva di crescita è diventata una curva lineare.

Questo è sicuramente un dato favorevole” però, anche se “il

tasso di pazienti positivi che vengono ricoverati non supera mai

il 5% sui grandi numeri si tratta di una quantità di pazienti

considerevoli. Questi – ha sottolineato Viale – sono pazienti

gravi perché il virus, contrariamente a qualche leggenda che è

circolata durante l’estate non è assolutamente mutato in meglio

anzi, forse, ha fatto qualche aggiustamento in peggio, quindi

sono malati estremamente impegnativi che hanno un turnover lento

e questo è il motivo per cui gli ospedali si riempiono”.

Quindi, ha aggiunto, “una crescita lineare che comunque

preoccupa: e dobbiamo fare qualche cosa per arrestare questa

crescita lenta: anche il nostro eccellente sistema sanitario non

può reggere in eterno questo tipo di urto”. (ANSA).



