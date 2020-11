Covid: Visco, rischi se aiuti tardi o stop anticipato

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Vista la gravità della crisi

innescata dal Covid “le autorità fiscali e monetarie dovrebbero

continuare a fornire sostegno, prontamente e adattare la loro

azione alla situazione in evoluzione. Ritirare il sostegno

troppo presto o un mancato intervento tempestivo potrebbero

frammentare la ripresa ed esacerbare il disagio sociale”. E’

quanto ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio

Visco, nel corso del suo intervento al meeting virtuale The

Global Foundation per la presidenza italiana del G20.

Aumentare le competenze digitali e la consapevolezza finanziaria

di ognuno e la lotta al riscaldamento climatico sono le due vie “principali e complementari” per un “rimbalzo” verso una ripresa

più inclusiva e resiliente, ha detto il governatore . ”

Dovremmo sfruttare al massimo le lezioni apprese dalla crisi

pandemica e sfruttarli per “rimbalzare in avanti” ha detto .”

L’obiettivo comune è assicurarsi che nessuno venga lasciato

indietro, contrastando sia il rischio di esclusione che quello

di comportamenti finanziari errati, come il sovraindebitamento,

indotto da un accesso irresponsabile alla digitalizzazione”

(ANSA).



