Covid: vittime in Italia superano quota 170mila

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Hanno superato quota 170mila i morti

in Italia contagiati dal Covid. Il dato emerge dal bollettino

del ministero della Salute, che evidenzia 31.205 nuovi contagi e

112 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi

dall’inizio della pandemia sale così a 170.037. Il tasso è al

23%, sostanzialmente stabile (ieri 22,8%) e sono stati eseguiti

in tutto, tra antigenici e molecolari, 135.642 tamponi.

Sono invece 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,

14 più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati

nei reparti ordinari sono 10.848, rispetto a ieri 272 in più.

(ANSA).



