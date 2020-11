(ANSA) – VENEZIA, 23 NOV – “Abbiamo voluto comunque approvare

le linee guida per l’apertura delle piste di sci”. Lo annuncia

il Presidente del Veneto Luca Zaia, parlando del confronto avuto

stamane con i Governatori su questo tema. “Non vuol dire che

abbiamo segnato un gol – spiega – diciamo che in via preventiva

troviamo assurdo non ‘preparare a magazzino’ le linee guida,

perchè semmai decidessero di aprire noi comunque le abbiamo

fatte” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte