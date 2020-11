Covid: Zaia, stiamo entrando nella fase sanitaria 4

(ANSA) – VENEZIA, 06 NOV – “Stiamo entrando nella fase 4,

siamo in una situazione di massima turbolenza e tensione negli

ospedali. Fase 4 vuole dire dare un ulteriore giro di vite. Le

nostre fasi non sono collegate con le zone stabilite dal

governo, non abbiniamo le due cose, chiamiamole fasi di natura

ospedaliera”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia,

il quale prevede che “si dovrà raggiungere per metà di novembre

il numero di 250-300 posti nelle terapie intensive anche se dà

dei valori più alti” “Questa è la fase più critica, alcune

province sono già entrate nelle fase 4. Siamo in fase gialla per

le terapie intensive, ora 174, ma non abbiamo ancora un tasso di

occupazione: siamo – ha osservato – al 16% a livello regionale

contro il 40% di alcune regioni”. (ANSA).



—

