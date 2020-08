Covid:550 chiamano Asl dopo la discoteca

(ANSA) – FIRENZE, 12 AGO – Sono al momento 550 i giovani, tra

cui molti provenienti da fuori Toscana e dalla zona di Firenze,

che hanno segnalato alla Asl di essere stati alla discoteca di

Pietrasanta (Lucca) ‘Seven apples’ nella notte tra l’8 e il 9

agosto quando nel locale c’era anche una ragazza positiva al

Covid che era tornata da una vacanza all’estero. Per attuare le

misure idonee ad arginare il contagio, precisa l’Asl, è partita

un’indagine epidemiologica e, contemporaneamente, sono stati

effettuati i riscontri e le relative verifiche. “In base alle

informazioni via via ricevute, è iniziata dapprima la ricerca

dei contatti stretti avvenuti nei giorni precedenti la notifica

di positività, tenendo conto dei giorni minimi di incubazione”.

Inoltre, “per evitare di creare inutili allarmismi”, dopo le

necessarie verifiche si è provveduto ad organizzare, in tempi

rapidissimi, le modalità di effettuazione del test, “che si

svolgerà a Pisa, Massa, Versilia e Lucca”. I tamponi verranno

eseguiti con drive through il 15 e il 16 agosto. (ANSA).



