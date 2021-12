Covid;7 positivi nel Lione, Paquetà bloccato a Dubai

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Continua la ‘raffica’ di positivi al

Covid. Ora è il turno del Lione, dove il gruppo squadra si è

sottoposto a un giro di tamponi in vista della ripresa degli

allenamenti prevista per domani. Sette calciatori sono risultati

positivi, secondo quanto riferiscono a L’Equipe fonti del club.

Fra i positivi c’è l’ex milanista Paquetà, che si trova ancora a

Dubai, dov’era in vacanza con la famiglia e che non riesce a

ripartire.

Domani ci sarà un nuovo giro di tamponi, questa volta

molecolari, in attesa di capire se sarà possibile partire per lo

stage di 4 giorni, dall’1 al 5 gennaio, previsto in Spagna a

Murcia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte