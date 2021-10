Covid:83 nuovi casi a fronte di oltre 12.600 test in A.Adige

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLZANO, 21 OTT – I laboratori dell’Azienda

sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato

762 tamponi PCR e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre 34

test antigenici degli 11.870 eseguiti ieri, sono risultati

positivi. Non ci sono stati nuovi decessi per Covid-19.

Sono 30 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti

ospedalieri e sei quelli nei reparti di terapia intensiva,

mentre sono 7 le persone in isolamento nelle strutture di Colle

Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena sono 1.653 (+116),

informa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. (ANSA).



