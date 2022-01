Covid:Calabria;+2 ricoveri nelle rianimazioni,+15 in reparti

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 09 GEN – Due ricoveri in più nelle

rianimazioni e 15 in area medica, con il totale che raggiunge,

rispettivamente, quota 34 e 378. Sette i nuovi morti, che

portano il totale dei decessi a 1.671. Un dato positivo è quello

dei nuovi contagiati, che scendono sotto la soglia dei duemila,

passando da 2.576 a 1.686 (complessivamente risultano essere

127.284). Consistente diminuzione dei tamponi effettuati, da

17.648 a 10.363, con il totale che raggiunge quota 1.768.288 ed

il tasso di positività che dal 14,60% aumenta al 16,27. I casi

attivi sono 27.713 (+940), gli isolati a domicilio 27.301 (+923)

ed i nuovi guariti 739. Questi i dati relativi all’epidemia da

Covid-19 in Calabria comunicati dai Dipartimenti di prevenzione

delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria e riportati

nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi

sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 3.959 (80 in reparto, 14 in terapia

intensiva, 3.865 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.111

(12.932 guariti, 179 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 6.464 (109 in reparto, 8 in terapia

intensiva, 6.347 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.599

(28.853 guariti, 746 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.366 (22 in reparto, 0 in terapia

intensiva, 1.344 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.132

(9.999 guariti, 133 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.024 (155 in reparto, 12 in

terapia intensiva, 9.857 in isolamento domiciliare); casi chiusi

36.907 (36.429 guariti, 478 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 5.638 (10 in reparto, 0 in terapia

intensiva, 5.628 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.384

(8.259 guariti, 125 deceduti). (ANSA).



