(ANSA) – NAPOLI, 27 MAR – Sono 7.471 i nuovi positivi al

Covid in Campania, su 44.264 test eseguiti. Il tasso di

incidenza scende ancora e si attesta al 16,87% dal 17,82%

precedente. Nessuna vittima viene segnalata nel bollettino

dell’Unità di crisi.

L’occupazione dei posti letto aumenta in terapia intensiva

(42, più 1 rispetto a ieri) e in degenza, con 656 ricoverati

(+9) (ANSA).



