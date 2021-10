Covid:E-R; 6 video pillole con domande e risposte su vaccini

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 16 OTT – Una serie di sei ‘video pillole’

– realizzate dall’Agenzia di informazione e comunicazione della

Giunta regionale, in collaborazione con la sede di Ravenna

dell’Azienda sanitaria della Romagna – per dare risposte sul

Covid 19, sulla vaccinazione e “vincere paure e fake news”. La

serie, spiega la Regione Emilia-Romagna si intitola ‘Non

esitare, vaccinati. Domande e risposte sui vaccini anti-Covid’ e “il filo conduttore” che le lega i video “è la semplicità

nell’esporre gli argomenti, sulla base dei dati scientifici”.

A rispondere sono le dottoresse Giulia Silvestrini e Viviana

Santoro, medici del Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità

operativa Igiene e Sanità Pubblica, Ravenna – Ausl Romagna e i

video, della durata massima di tre-quattro minuti l’uno, sono

visibili sulla pagina Youtube della Regione Emilia-Romagna. “Sin dai primi giorni della pandemia – dice l’assessore alla

sanità, Raffaele Donini – la Regione è stata impegnata

nell’informare costantemente i cittadini con i dati a

disposizione, le conoscenze e le esperienze che via via si

acquisivano perché è chiaro che informare non solo è doveroso,

ma indispensabile per contrastare dubbi e paure. Ed è giusto

continuare a farlo con ogni mezzo possibile, dal momento che

circolano ancora notizie false e infondate e che – conclude –

tante persone che continuano ad avere perplessità vanno

rassicurate. Tutti devono poter ragionare sul fatto che

vaccinarsi è un bene, per sé stessi e per gli altri”. (ANSA).



