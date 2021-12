Covid:feste vietate in strada;De Luca,così salviamo economia

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAIVANO (NAPOLI), 16 DIC – “Per Natale e Capodanno

niente feste, niente festini e niente assembramenti. Santificate

il Natale, fate il presepe e non fate feste di nascosto nei

locali, perchè prendereste in giro non me, ma voi stessi, i

vostri figli e i vostri anziani. Fate i responsabili e i sindaci

e le forze dell’ordine ci aiutino”. Così il governatore della

Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto a Caivano (Napoli) ai

cronisti che gli chiedevano dell’ordinanza emessa in cui si

vietano gli eventi pubblici per le festività natalizie.

“Ho preso questa decisione perché a Capodanno non si

controlla niente, per cui il rischio di essere costretti a

chiudere poi con il nuovo anno è troppo alto”. De Luca ha poi

ribadito che “va usato il pugno duro contro chi non rispetta le

regole. Vanno chiusi quei locali che violano l’ordinanza per

vendere un po’ di superalcolici, che peraltro fanno anche

schifo; viene venduta vodka prodotta nei nostri quartieri, a

Forcella in particolare. Servono controlli rigorosi e nessuna

lamentela. Basta pensare che a Barcellona il consumo di alcolici

per strada è vietato tutto l’anno, e non per il Covid, ma per

una questione di civiltà. La cafoneria non è un argomento” ha

concluso De Luca. (ANSA).



