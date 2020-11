Covid:focolaio al Pronto Soccorso Civico Palermo,14 positivi

(ANSA) – PALERMO, 12 NOV – Un focolaio è divampato

all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Almeno 14 tra medici e infermieri sono risultati

positivi nel corso dei controlli effettuati regolarmente sul

personale sanitario. All’interno del pronto soccorso sono

ricoverati almeno 50 pazienti Covid, alcuni anche in condizioni

critiche. Al momento sono stati eseguiti diversi tamponi agli

altri operatori sanitari in servizio, molti sono già risultati

negativi. “”Stiamo cercando di arginare il focolaio – dice il

primario del pronto soccorso Massimo Geraci – Al momento i

positivi sono 14 circa il 10%. Ci sono tanti pazienti nel

reparto, molti in ventilazione”. (ANSA).



—

