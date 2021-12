Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – PARIGI, 31 DIC – La partita di calcio di Ligue 1

tra Angers e Saint-Etienne, in programma il 9 gennaio, è stata

rinviata a causa del gran numero di casi di Covid-19 in una

delle due squadre.

L’Angers ha annunciato giovedì che 19 dei suoi giocatori sono

risultati positivi al Covid e ha chiesto il rinvio di questa

partita, valida per la 20esima giornata del massimo campionato

francese. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte